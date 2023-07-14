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Днепр и область предупредили об опасном метеоявлении

Сегодня 13:51
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В Днепре резко ухудшится погода.

Новости Днепра про Днепр и область предупредили об опасном метеоявлении

Об этом сообщили в ГСЧС области.

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии объявлено предупреждение об опасном метеорологическом явлении I уровня опасности.

В ближайшее время с сохранениями до конца дня 14 июля в городе Днепр и Днепропетровской области ожидается гроза. Уровень опасности 1 (желтый).

Так что если планировали отдых на природе — перенесите на завтра.

В области ветер уже сносит уличные стульчики, над Днепром повисли огромные черные тучи, а в некоторых районах уже капает дождь.

Напомним, вчера Укргидрометцентр предупреждал о грозах и градах, которые придут вместе со ливнями.

Новости Днепра про Днепр и область предупредили об опасном метеоявлении

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