Днепр и область предупредили об опасном метеоявлении

Об этом сообщили в ГСЧС области.
Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии объявлено предупреждение об опасном метеорологическом явлении I уровня опасности.
В ближайшее время с сохранениями до конца дня 14 июля в городе Днепр и Днепропетровской области ожидается гроза. Уровень опасности 1 (желтый).
Так что если планировали отдых на природе — перенесите на завтра.
В области ветер уже сносит уличные стульчики, над Днепром повисли огромные черные тучи, а в некоторых районах уже капает дождь.
Напомним, вчера Укргидрометцентр предупреждал о грозах и градах, которые придут вместе со ливнями.
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