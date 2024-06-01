В Днепре водитель легковушки возил утят прямо на багажнике

Об этом сообщает Telegram-канал «Хдніпро«.
Водитель легковушки не очень считался с правилами безопасности, и тронулся с «живым товаром» под открытым небом.
Автомобиль был сильно нагружен, и даже немного «сел».
Кроме утят водитель «Москвича» вез груз и на крыше.
Полностью заполнен был и салон, судя по видео в соцсетях.
Возможно, утята уже не первый раз путешествуют таким образом и привыкли к экстриму.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре выпускники около 6 часов сдавали НМТ.
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