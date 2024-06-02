Враг атаковал Днепропетровщину шахедами, ракетой и дронами

Враг снова атаковал громады на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вечером агрессор продолжал избивать по Никопольщине. Дронами-камикадзе попал по Мировскому обществу. По Марганецкой – артиллерией. Повреждены 2 частных дома, хозяйственное сооружение и гараж, — говорится в сообщении главы ОВА.

Вечером Защитники неба сбили крылатую ракету в Криворожском районе, а около полуночи – 2 шахеда на Никопольщине.

Утром оккупанты ударили по Марганецкому обществу и Никополю. В настоящее время уточняются последствия атаки.

Погибших и травмированных нет.

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