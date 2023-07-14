В Днепре простились с военным капелланом Днепровской зенитной ракетной бригады

Об этом сообщили в Днепровской епархии ПЦУ.
14 июля провели в последний путь военного капеллана Марьяна Дюса. Заупокойную литургию совершили в семинарском храме святых Петра и Павла.
Попрощаться с клириком пришли родные, друзья и собратья из военного командования, с которыми священнослужитель долгое время совершал капелланское служение.
После богослужения умершего перевезли в Свято-Духовский храм в Краснополье, где служил отец Марьян. Похоронят капеллана в Полтавской области, где прошли его детство и юность.
Напомним, вчера стало известно о смерти военного капеллана Днепровской ракетно-зенитной бригады Марьяна Дюса. Известно, что умер клирик 12 июля 2023 года в результате оторвания тромба.
Светлая память!
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