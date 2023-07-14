В Днепре простились с военным капелланом Днепровской зенитной ракетной бригады

В епархии провели в последний путь протоиерея Марьяна Дюса.

Об этом сообщили в Днепровской епархии ПЦУ.

14 июля провели в последний путь военного капеллана Марьяна Дюса. Заупокойную литургию совершили в семинарском храме святых Петра и Павла.

Попрощаться с клириком пришли родные, друзья и собратья из военного командования, с которыми священнослужитель долгое время совершал капелланское служение.

После богослужения умершего перевезли в Свято-Духовский храм в Краснополье, где служил отец Марьян. Похоронят капеллана в Полтавской области, где прошли его детство и юность.

Напомним, вчера стало известно о смерти военного капеллана Днепровской ракетно-зенитной бригады Марьяна Дюса. Известно, что умер клирик 12 июля 2023 года в результате оторвания тромба.

Светлая память!

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