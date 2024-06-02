Где в Днепре будут выключать газ: адреса

В Днепре многим абонентам будут выключать газ.

Отключения связаны с ремонтными работами. Без голубого топлива останутся сотни абонентов.

Отключения начнутся уже со вторника, 4 июня.

В связи с выполнением ремонтных работ по системе газоснабжения Днепра и Днепровского района специалистами Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» в июне текущего года будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов ряда жилых домов, — говорится в сообщении.

4 июня: бульвар Славы, 15, подъезд 1; бульвар Славы, 9, подъезд 1; Донецкое шоссе, 15, подъезды 6, 7.

5 июня: ул. Европейская, 7а; ул. Орловская, 27; ж/м Тополь-3, 47, корп. 1, подъезды 1, 3; Донецкое шоссе, 15, подъезды 8, 9.

6 июня: с/т Шиянка, 13, 19, 26, 27, 28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 123, 108, 109, 112, 126, 127, 129 137, 138, 143; ул. Гончара, 21, 23.

7 июня: ул. Гончара, 15, 17а.

Также специалисты напомнили, что перед подключением потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газораспределительной компании к квартире.

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