Где в Днепре будут выключать газ: адреса

Отключения связаны с ремонтными работами. Без голубого топлива останутся сотни абонентов.
Отключения начнутся уже со вторника, 4 июня.
В связи с выполнением ремонтных работ по системе газоснабжения Днепра и Днепровского района специалистами Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» в июне текущего года будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов ряда жилых домов, — говорится в сообщении.
Также специалисты напомнили, что перед подключением потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газораспределительной компании к квартире.
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