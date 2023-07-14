Проверка слухов: есть ли вспышка холеры в Каменском

На днях в соцсетях среди каменчан начали разгонять информацию о вспышке заболеваемости холерой.

Как рассказал городской голова Каменского Андрей Белоусов, в городе не зафиксировано ни одного случая заболевания холерой. Информация, которую разгоняют в интернете не соответствует действительности.

В настоящее время в Каменском на базе двух городских медучреждений функционирует два детских инфекционных отделения, где диагностируют и лечат пациентов с инфекционными заболеваниями.

По состоянию на 14 июля, заболеваемость кишечными инфекциями среди детского населения остается на уровне предыдущих лет.

Как отметил Билоусов, детям, проходящим стационарное лечение в инфекционных отделениях по поводу кишечных инфекций, проводят исследование на холеру.

Пока что ни одного случая заболевание среди детей или взрослых не зафиксировано, поэтому можно выдыхать.

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