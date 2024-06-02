Бойцы ВК «Схід» уничтожили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Об этом сообщает Воздушное командование «Схід» в соцсетях.
Около 11:00 02.06.2024 года в Павлоградском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Схід» уничтожено 1 БПЛА противника предположительно «SuperCam», — говорится в сообщении Воздушного командования.
Информацию о поражении вражеского БПЛА прокомментировал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Дрон противника сбили над областью! Около 11:00 его уничтожили в Павлоградском районе наши защитники неба из ПВК «Восход». Вероятно, это был “SuperCam”. Благодарю сил ПВО за круглосуточную защиту!, — заявил глава облсовета.
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