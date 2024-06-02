Бойцы ВК «Схід» уничтожили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Павлоградском районе.

Об этом сообщает Воздушное командование «Схід» в соцсетях.

Около 11:00 02.06.2024 года в Павлоградском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование «Схід» уничтожено 1 БПЛА противника предположительно «SuperCam», — говорится в сообщении Воздушного командования.

Информацию о поражении вражеского БПЛА прокомментировал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Дрон противника сбили над областью! Около 11:00 его уничтожили в Павлоградском районе наши защитники неба из ПВК «Восход». Вероятно, это был “SuperCam”. Благодарю сил ПВО за круглосуточную защиту!, — заявил глава облсовета.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре и области ввели экстренные отключения света.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: