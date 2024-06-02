Днепропетровский областной ТЦК прокомментировал вчерашнее задержание мужчины

Днепропетровский областной ТЦК и СП прокомментировал резонансное видео.

Вчера в Днепре горожане стали свидетелями задержания мужчины на остановке общественного транспорта.

Видео массово распространилось в соцсетях.

Как оказалось впоследствии, задержанный был военнообязанным и военнослужащие ТЦК и СП неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся за повестками в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии.

Этот гражданин – действующий военнослужащий, призванный на военную службу во время мобилизации. 1 июня он следовал к месту прохождения военной службы в сопровождении военнослужащих ТЦК и СП. Во время движения автомобильным транспортом мобилизованный под надуманным предлогом попросил остановить машину и предпринял попытку побега. Таким образом, случайные граждане, которые «сочувствовали» лицу, предпринимавшему очередную попытку уклониться от исполнения своего конституционного долга и оказывавших давление на военнослужащих ТЦК и СП – по сути способствовали совершению уголовного правонарушения, — говорится в сообщении ТЦК в соцсетях.

В ТЦК также призвали граждан и представителей СМИ не доверять подобным информационным «вбросам». Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине дотла выгорел гараж с легковушкой внутри.

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