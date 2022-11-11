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В Днепре демонтируют памятник возле парка Глобы

Сегодня 16:33
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В Днепре в парке Глобы планируют убрать памятник советскому деятелю Алексею Федорову.

Новости Днепра про В Днепре демонтируют памятник возле парка Глобы

Об этом сообщили в Управлении по охране культурного наследия ДМР.

Отмечается, что Минкульт подписал указ, в котором сказано, что бюст генерала-майора НКВД Алексея Федорова в Днепре не является достопримечательностью. Его изъяли из Государственного реестра Украины, где он находился в статусе памятника истории местного значения.

Теперь городские власти могут его законно демонтировать. Когда именно это сделают – не уточняется.

Памятник Федорову расположен недалеко от парка Глобы. Алексей Федоров – советский партийный и государственный деятель, герой СССР. В начале 20 века был одним из тех, кто помогал устанавливать в Украине советскую власть. После Второй Мировой занимал должность первого секретаря Херсонского обкома КП(б)У.

Федоров один из исполнителей сталинской продовольственной политики, приведшей к голоду 1946–1947 годов.

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