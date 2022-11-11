У Дніпрі демонтують пам’ятник поблизу парку Глоби

Про це повідомили в Управлінні питань з охорони культурної спадщини ДМР.
Зазначається, що Мінкульт підписав указ, у якому сказано, що бюст генерала-майору НКВС Олексієві Федорову у Дніпрі перестав бути пам’яткою. Його вилучили з Державного реєстру України, де він був у статусі пам’ятки історії місцевого значення.
Тепер міська влада може його законно демонтувати. Коли саме це зроблять – не уточнюється.
Пам’ятник Федорову розташований неподалік парку Глоби. Олексій Федоров – радянський партійний та державний діяч, герой СРСР. На початку 20 століття був одним із тих, хто допомагав встановлювати в Україні радянську владу. Після Другої Світової був на посаді першого секретаря Херсонського обкому КП(б)У.
Федоров один із виконавців сталінської продовольчої політики, яка привела до голоду 1946–1947 років.
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