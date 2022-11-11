Сломал нос и ударил металлической палкой в ​​живот: в Днепре отчим избил свою падчерицу

Вчера, 10 ноября, на линию "102" позвонила 12-летняя жительница одного из домов на Донецком шоссе и сообщила, что ее избил отчим.

Патрульные прибыли по указанному адресу и обнаружили в подъезде несовершеннолетнюю заявительницу в окровавленной футболке. У девочки был разбит нос. Она рассказала патрульным, что телесные повреждения ей нанес отчим — бил по лицу и ударил металлической палкой в ​​живот. Полицейские вызвали скорую. Врачи на месте оказали помощь потерпевшей.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Днепропетровской области.

Патрульные посетили квартиру, где проживает ребенок. Дверь открыли ее мать и отчим. Они были в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно, на вопросы отвечали нецензурной бранью.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и оповестили об этом событии сотрудников ювенальной превенции. 37-летнего мужчину и 36-летнюю мать девочки доставили в отделение полиции.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: