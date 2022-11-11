В Днепре задымился автобус №146: комментарий горсовета

Фото и видео опубликовали местные жители в социальных сетях.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Это событие прокомментировал Иван Васючков, главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
По его словам, дым шел от тормозного суппорта. Его охладили огнетушителем. В настоящее время автобус направили в парк, чтобы заменить деталь.
Напомним, ранее мы писали, что в понедельник и вторник в Днепре трамваи №11 и №15 завершат работу раньше.
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