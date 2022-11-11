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  • Ромео нашего времени: в Новомосковске подростки хотели умереть из-за безответной любви

Ромео нашего времени: в Новомосковске подростки хотели умереть из-за безответной любви

Сегодня 14:18
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В Новомосковске спасли двух юношей, которые хотели умереть из-за безответной любви.

Новости Днепра про Ромео нашего времени: в Новомосковске подростки хотели умереть из-за безответной любви

Истории молодых людей рассказала медик Тетяна Есич.

Сразу два парня пытались совершить самоубийство из-за безответной любви. Как рассказала медик, в Новомосковске влюбленный подросток повздорил с девушкой, поэтому решил наглотаться таблеток из домашней аптечки и перерезать себе вены. К счастью, к юноше быстро приехали фельдшеры, оказавшие экстренную медицинскую помощь. От госпитализации сына мама 16-летнего парня отказалась.

Еще одного 16-летнего юношу спасли, когда тот «подогретый» алкоголем, не только пытался перерезать себе вены, но еще и упал с забора, когда лез во двор к девушке. В результате этого он получил травму головы.

Фельдшеры оказали ему экстренную медицинскую помощь и госпитализировали подростка с диагнозом «ЗЧМТ. Ушибная рана лобного участка головы. Царапины левого предплечья. Алкогольное опьянение».

Вот такие они «Ромео» нашего времени — «взрослые» дети, которым столь необходимо внимание и психологическая поддержка родителей, — отметила медик.

А это врачи, которые спасли жизнь молодым людям.

Новости Днепра про Ромео нашего времени: в Новомосковске подростки хотели умереть из-за безответной любви

Новости Днепра про Ромео нашего времени: в Новомосковске подростки хотели умереть из-за безответной любви

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Новости Днепра про Ромео нашего времени: в Новомосковске подростки хотели умереть из-за безответной любвиУкраїнська Новости Днепра про Ромео нашего времени: в Новомосковске подростки хотели умереть из-за безответной любвиРусский

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