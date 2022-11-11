Ромео нашего времени: в Новомосковске подростки хотели умереть из-за безответной любви

Истории молодых людей рассказала медик Тетяна Есич.
Сразу два парня пытались совершить самоубийство из-за безответной любви. Как рассказала медик, в Новомосковске влюбленный подросток повздорил с девушкой, поэтому решил наглотаться таблеток из домашней аптечки и перерезать себе вены. К счастью, к юноше быстро приехали фельдшеры, оказавшие экстренную медицинскую помощь. От госпитализации сына мама 16-летнего парня отказалась.
Еще одного 16-летнего юношу спасли, когда тот «подогретый» алкоголем, не только пытался перерезать себе вены, но еще и упал с забора, когда лез во двор к девушке. В результате этого он получил травму головы.
Фельдшеры оказали ему экстренную медицинскую помощь и госпитализировали подростка с диагнозом «ЗЧМТ. Ушибная рана лобного участка головы. Царапины левого предплечья. Алкогольное опьянение».
Вот такие они «Ромео» нашего времени — «взрослые» дети, которым столь необходимо внимание и психологическая поддержка родителей, — отметила медик.
А это врачи, которые спасли жизнь молодым людям.
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Яна Юхименко
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