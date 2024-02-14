В Днепре более 130 домов остались без отопления: причина и когда батареи потеплеют

Это никак не связано с атакой дронов на Днепр!

Сегодня, 14 февраля, в Днепре более 130 домов осталось без отопления.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, из-за проведения плановых работ остановлена котельная, которая отапливает 126 домов. Прекращена подача тепла на улицах: Национальной Гвардии, Надежды Алексеенко, Профессора Герасюты, Братьев Воробьев, Каунасской, Криворожской, Макарова, Рабочей, П. Чубинского, Холодноярской, Театральной, и в переулках: Станкостроительном, Листяном.

Ориентировочный срок проведения работ — до конца текущего дня

Кроме того, из-за прорыва на теплосети остановлена котельная, которая отапливает 13 домов. Приостановлена подача тепла по следующим адресам:

ул. Универсальная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 33

ул. Григория Грабянки, 3;

ул. Яхненковская, 33.

Также специалисты КП «Теплоэнерго» работают над устранением прорыва еще на одной теплосети, приостановлена подача тепла на ул. Ю. Кондратюка, 11, подъезды № 3-4.

Теплоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

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