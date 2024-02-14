В Днепре более 130 домов остались без отопления: причина и когда батареи потеплеют

Сегодня, 14 февраля, в Днепре более 130 домов осталось без отопления.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, из-за проведения плановых работ остановлена котельная, которая отапливает 126 домов. Прекращена подача тепла на улицах: Национальной Гвардии, Надежды Алексеенко, Профессора Герасюты, Братьев Воробьев, Каунасской, Криворожской, Макарова, Рабочей, П. Чубинского, Холодноярской, Театральной, и в переулках: Станкостроительном, Листяном.
Ориентировочный срок проведения работ — до конца текущего дня
Кроме того, из-за прорыва на теплосети остановлена котельная, которая отапливает 13 домов. Приостановлена подача тепла по следующим адресам:
Также специалисты КП «Теплоэнерго» работают над устранением прорыва еще на одной теплосети, приостановлена подача тепла на ул. Ю. Кондратюка, 11, подъезды № 3-4.
Теплоснабжение будет восстановлено после завершения работ.
Читайте также:
Автор:
В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.
В сети показали потухшие вулканы Криворожья.
В течение 9 лет преступник отбывал наказание в местах лишения…
Каждый день россияне атакуют Днепропетровщину.
В Днепре очередной февральский температурный рекорд.
В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.
Мессенджер Telegram несет в себе ряд угроз для безопасности Украины, в связи с чем нужно найти варианты решения этой проблемы.
В сети показали потухшие вулканы Криворожья.
Михаила Лысенко, который был заместителем городского головы Днепра Бориса Филатова и директором департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета, уволили с должности.
На время военного положения в Украине изменены сроки получения наследства. Получить его можно по закону или по завещанию.
Днепропетровщина не сдает позиций и остается лидером среди областей Украины, где чаще и женятся, и расстаются.
В течение 9 лет преступник отбывал наказание в местах лишения свободы, а когда ему осталось еще около двух лет ограничения свободы, он решил "погулять" по городу.
В Днепропетровской области с самого начала полномасштабной войны значительно возросла популяция диких лис.
Смотровая площадка в парке Шевченко – одно из любимых мест прогулок и времяпровождения жителей Днепра. Тут назначают свиданья, устраивают фотосессии, любуются видом на Днепр и закатом солнца. Но мало кто из жителей Днепра знает, что раньше смотровая площадка в парке…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!