Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре более 130 домов остались без отопления: причина и когда батареи потеплеют

В Днепре более 130 домов остались без отопления: причина и когда батареи потеплеют

Сегодня 10:25
просмотров

Это никак не связано с атакой дронов на Днепр!

Новости Днепра про В Днепре более 130 домов остались без отопления: причина и когда батареи потеплеют

Сегодня, 14 февраля, в Днепре более 130 домов осталось без отопления.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, из-за проведения плановых работ остановлена котельная, которая отапливает 126 домов. Прекращена подача тепла на улицах: Национальной Гвардии, Надежды Алексеенко, Профессора Герасюты, Братьев Воробьев, Каунасской, Криворожской, Макарова, Рабочей, П. Чубинского, Холодноярской, Театральной, и в переулках: Станкостроительном, Листяном.

Ориентировочный срок проведения работ — до конца текущего дня

Кроме того, из-за прорыва на теплосети остановлена котельная, которая отапливает 13 домов. Приостановлена подача тепла по следующим адресам:

  • ул. Универсальная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 33
  • ул. Григория Грабянки, 3;
  • ул. Яхненковская, 33.

Также специалисты КП «Теплоэнерго» работают над устранением прорыва еще на одной теплосети, приостановлена подача тепла на ул. Ю. Кондратюка, 11, подъезды № 3-4.

Теплоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре более 130 домов остались без отопления: причина и когда батареи потеплеютУкраїнська Новости Днепра про В Днепре более 130 домов остались без отопления: причина и когда батареи потеплеютРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области спасали собаку, которая упала в туалет
Новости Днепра
Сегодня 18:43
В Днепропетровской области спасали собаку, которая упала в туалет

В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.

Жители Кривого Рога показали «погасшие вулканы Криворожья» (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 18:00
Жители Кривого Рога показали «погасшие вулканы Криворожья» (ФОТО)

В сети показали потухшие вулканы Криворожья.

Решил «погулять»: на Днепропетровщине мужчина, осужденный за убийство, сбежал с рабочего места
Новости Днепра
Сегодня 16:38
Решил «погулять»: на Днепропетровщине мужчина, осужденный за убийство, сбежал с рабочего места

В течение 9 лет преступник отбывал наказание в местах лишения…

Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в «тяжелом» состоянии
Новости Днепра
Сегодня 13:25
Россияне атаковали Никополь, пострадал 33-летний мужчина: он в «тяжелом» состоянии

Каждый день россияне атакуют Днепропетровщину.

Последние новости

Февральская температура воздуха в Днепре второй раз за неделю побила многолетний рекорд
Февральская температура воздуха в Днепре второй раз за неделю побила многолетний рекорд

В Днепре очередной февральский температурный рекорд.

Сегодня 19:31
2
просмотров
В Днепропетровской области спасали собаку, которая упала в туалет
В Днепропетровской области спасали собаку, которая упала в туалет

В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.

Сегодня 18:43
4
просмотров
В ГУР заявили, что Telegram содержит в себе угрозы для безопасности Украины: могут ли его заблокировать
В ГУР заявили, что Telegram содержит в себе угрозы для безопасности Украины: могут ли его заблокировать

Мессенджер Telegram несет в себе ряд угроз для безопасности Украины, в связи с чем нужно найти варианты решения этой проблемы.

Сегодня 18:15
5
просмотров
Жители Кривого Рога показали «погасшие вулканы Криворожья» (ФОТО)
Жители Кривого Рога показали «погасшие вулканы Криворожья» (ФОТО)

В сети показали потухшие вулканы Криворожья.

Сегодня 18:00
2
просмотров
Мэр Днепра уволил своего заместителя Лысенко: кого могут назначить на эту должность
Мэр Днепра уволил своего заместителя Лысенко: кого могут назначить на эту должность

Михаила Лысенко, который был заместителем городского головы Днепра Бориса Филатова и директором департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета, уволили с должности.

Сегодня 17:26
5
просмотров
Как оформить наследство в 2024 году: инструкция
Как оформить наследство в 2024 году: инструкция

На время военного положения в Украине изменены сроки получения наследства. Получить его можно по закону или по завещанию.

Сегодня 17:19
4
просмотров
Днепропетровщина в лидерах по количеству бракосочетаний и разводов
Днепропетровщина в лидерах по количеству бракосочетаний и разводов

Днепропетровщина не сдает позиций и остается лидером среди областей Украины, где чаще и женятся, и расстаются.

Сегодня 17:15
2
просмотров
Решил «погулять»: на Днепропетровщине мужчина, осужденный за убийство, сбежал с рабочего места
Решил «погулять»: на Днепропетровщине мужчина, осужденный за убийство, сбежал с рабочего места

В течение 9 лет преступник отбывал наказание в местах лишения свободы, а когда ему осталось еще около двух лет ограничения свободы, он решил "погулять" по городу.

Сегодня 16:38
8
просмотров
В Днепропетровской области популяция хищных лис выросла в 2,5 раза
В Днепропетровской области популяция хищных лис выросла в 2,5 раза

В Днепропетровской области с самого начала полномасштабной войны значительно возросла популяция диких лис.

Сегодня 15:49
5
просмотров
Как раньше выглядела и где находилась смотровая площадка парка Шевченко в Днепре: редкие фото
Как раньше выглядела и где находилась смотровая площадка парка Шевченко в Днепре: редкие фото

Смотровая площадка в парке Шевченко – одно из любимых мест прогулок и времяпровождения жителей Днепра. Тут назначают свиданья, устраивают фотосессии, любуются видом на Днепр и закатом солнца. Но мало кто из жителей Днепра знает, что раньше смотровая площадка в парке…

Сегодня 15:34
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх