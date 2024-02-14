У Дніпрі понад 130 будинків залишилися без опалення: причина та коли батареї потепліють

Сьогодні, 14 лютого, у Дніпрі понад 130 будинків залишилися без опалення.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, через проведення планових робіт зупинено котельню, яка опалює 126 будинків. Припинено подачу тепла на вулицях: Національної Гвардії, Надії Алексєєнко, Професора Герасюти, Братів Горобців, Каунаській, Криворізькій, Макарова, Робочій, П. Чубинського, Холодноярській, Театральній, та в провулках: Верстатобудівельному, Листяному.
Орієнтовний термін проведення робіт — до кінця поточного дня
Крім того, через прорив на тепломережі зупинено котельню, яка опалює 13 будинків. Призупинено подачу тепла за наступними адресами:
Також фахівці КП «Теплоенерго» працюють над усуненням прориву ще на одній тепломережі, призупинено подачу тепла на вул. Ю. Кондратюка, 11, під’їзди № 3-4.
Теплопостачання буде відновлено після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, яка ситуація з теплом та водою на лівому березі Дніпра після атаки дронів на ранок 14 лютого.
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