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  • У Дніпрі понад 130 будинків залишилися без опалення: причина та коли батареї потепліють

У Дніпрі понад 130 будинків залишилися без опалення: причина та коли батареї потепліють

Сьогодні 10:25
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Це ніяк не пов'язано з атакою дронів на Дніпро!

Новости Днепра про У Дніпрі понад 130 будинків залишилися без опалення: причина та коли батареї потепліють

Сьогодні, 14 лютого, у Дніпрі понад 130 будинків залишилися без опалення.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, через проведення планових робіт зупинено котельню, яка опалює 126 будинків. Припинено подачу тепла на вулицях: Національної Гвардії, Надії Алексєєнко, Професора Герасюти, Братів Горобців, Каунаській, Криворізькій, Макарова, Робочій, П. Чубинського, Холодноярській, Театральній, та в провулках: Верстатобудівельному, Листяному.

Орієнтовний термін проведення робіт — до кінця поточного дня

Крім того, через прорив на тепломережі зупинено котельню, яка опалює 13 будинків. Призупинено подачу тепла за наступними адресами:

  • вул. Універсальна, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 33
  • вул. Григорія Граб’янки, 3;
  • вул. Яхненківська, 33.

Також фахівці КП «Теплоенерго» працюють над усуненням прориву ще на одній тепломережі, призупинено подачу тепла на вул. Ю. Кондратюка, 11, під’їзди № 3-4.

Теплопостачання буде відновлено після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, яка ситуація з теплом та водою на лівому березі Дніпра після атаки дронів на ранок 14 лютого.

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Новости Днепра про У Дніпрі понад 130 будинків залишилися без опалення: причина та коли батареї потепліютьУкраїнська

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