В Днепре арендаторы сняли квартиру на сутки и разгромили ее (ВИДЕО)

Так, жители Днепра сдали свою квартиру молодому парню. Был ли он сам в жилище или нет – неизвестно. А уже на следующий день владельцы были шокированы «сюрпризом», который оставили после себя арендаторы – квартира была разгромлена.
Видео горожане опубликовали в сети.
Вся мебель перевернута, некоторая даже поломана. Владельцы на видео говорят, что всему «пи***ец».
К сожалению, такие случаи не единичны, поэтому будьте внимательны!
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