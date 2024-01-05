В Днепре арендаторы сняли квартиру на сутки и разгромили ее (ВИДЕО)

Если у вас есть квартира, которую вы планируете сдавать в аренду, то будьте внимательны – можно попасть в передрягу!

Так, жители Днепра сдали свою квартиру молодому парню. Был ли он сам в жилище или нет – неизвестно. А уже на следующий день владельцы были шокированы «сюрпризом», который оставили после себя арендаторы – квартира была разгромлена.

Видео горожане опубликовали в сети.

Вся мебель перевернута, некоторая даже поломана. Владельцы на видео говорят, что всему «пи***ец».

К сожалению, такие случаи не единичны, поэтому будьте внимательны!

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