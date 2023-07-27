В Днепр приехал Зеленский: в чем причина

27 июля стало известно, что президент провел выездную Ставку в Днепре. Во время встречи Зеленский послушал доклады Главкома Залужного, командующих Тарнавского и Сырского. Данные разведки – от Буданова. Кроме того, военные рассказали о результативности использования существующих систем ПВО и усилении воздушного щита с учетом будущих поступлений.
В ходе заседания Зеленский поздравил с прошедшим днем рождения Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.
Валерий Залужный отметил свое 50-летие 8 июля. Президент подарил ему именной пистолет.
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