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В Днепр приехал Зеленский: в чем причина

Сегодня 12:04
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Владимир Зеленский сообщил, что приехал в Днепр.
Новости Днепра про В Днепр приехал Зеленский: в чем причина
 

27 июля стало известно, что президент провел выездную Ставку в Днепре. Во время встречи Зеленский послушал доклады Главкома Залужного, командующих Тарнавского и Сырского. Данные разведки – от Буданова. Кроме того, военные рассказали о результативности использования существующих систем ПВО и усилении воздушного щита с учетом будущих поступлений.

В ходе заседания Зеленский поздравил с прошедшим днем рождения Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сырского.

Валерий Залужный отметил свое 50-летие 8 июля. Президент подарил ему именной пистолет.

Новости Днепра про В Днепр приехал Зеленский: в чем причина

Также Зеленский поздравил командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, который родился 26 июля, подарив ему картину, отражающую подвиг украинских воинов и уважение к ним.

Новости Днепра про В Днепр приехал Зеленский: в чем причинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепр приехал Зеленский: в чем причинаРусский

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