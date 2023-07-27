У Дніпро приїхав Зеленський: у чому причина

Володимир Зеленський повідомив, що приїхав до Дніпра.
27 липня стало відомо, що президент провів виїзну Ставку у Дніпрі. Під час зустрічі Зеленський послухав доповіді Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки – від Буданова. Крім цього, військові розповіли про результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень.
У ході засідання Зеленський привітав з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського.
Валерій Залужний відзначив своє 50-річчя 8 липня. Президент подарував йому іменний пістолет.
Також Зеленський привітав командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського, який народився 26 липня, подарувававши йому картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них».
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