У Дніпро приїхав Зеленський: у чому причина

Володимир Зеленський повідомив, що приїхав до Дніпра.

27 липня стало відомо, що президент провів виїзну Ставку у Дніпрі. Під час зустрічі Зеленський послухав доповіді Головкома Залужного, командувачів Тарнавського та Сирського. Дані розвідки – від Буданова. Крім цього, військові розповіли про результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень.

У ході засідання Зеленський привітав з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського.

Валерій Залужний відзначив своє 50-річчя 8 липня. Президент подарував йому іменний пістолет.

Також Зеленський привітав командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського, який народився 26 липня, подарувававши йому картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них».

Читайте також:

Українська Русский

Автор: