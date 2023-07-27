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В історичному “місці сили” Дніпра розпустились вогняні квіти (ФОТО)

Сьогодні 10:33
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У сквері Івана Старова розквітли чорнобривці.

Новости Днепра про В історичному

Чарівними світлинами поділилися в департаменті парків та рекреацій. 

У сквері Івана Старова квітне галявина з чорнобривцями. Ця локація вважається історичним місцем сили, адже з Соборної площі почалося існування великого міста під назвою Катеринослав. 

На Соборній площі розташований один із найстаріших храмів Дніпра – Свято-Преображенський собор. 

Навіть у спекотний липневий день тут безліч людей, які насолоджуються історично-архітектурним ансамблем міста та вогняним жовто-помаранчевим кольором центральної клумби, – зазначили в департаменті.
Чорнобривці — один з українських народних символів. Ці квіти згадуються у низці художніх творів, фольклорних піснях, розповідях чи казках.
 

Новости Днепра про В історичному

Новости Днепра про В історичному

Новости Днепра про В історичному

Новости Днепра про В історичному

Новости Днепра про В історичному

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