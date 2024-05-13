У Дніпрі розквітло тюльпанове дерево: як виглядає і де можна побачити (ФОТО)

Батьківщина тюльпанового дерева або Ліріодендрона – Північна Америка. В Україні такі рослини ростуть дуже рідко, адже помилково вважалося, що у нас невідповідні кліматичні умови. Дерево має незвичайні квіти жовтого кольору, які нагадують бутони тюльпанів. Побачити його на власні очі можна на оглядовому майданчику парку Шевченка та в Ботанічному саду ДНУ.
Фотографіями тюльпанового дерева поділився директор Ботанічного саду ДНУ Анатолій Кабар на своїй сторінці у Facebook.
Тюльпанове дерево може сягати 30-35 і навіть 50 метрів. Цвісти воно починає зазвичай у травні та триває до середини червня. Тому в мешканців та гостей Дніпра ще є унікальна можливість помилуватися красою екзотичної рослини.
Нагадаємо, раніше ми також повідомляли, що у Дніпрі вдвічі впали ціни на популярну ягоду.Гончар Вірсавія
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