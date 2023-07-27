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В историческом «месте силы» Днепра распустились огненные цветы (ФОТО)

Сегодня 10:33
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В сквере Ивана Старова расцвели бархатцы.

Новости Днепра про В историческом

Очаровательными фотографиями поделились в департаменте парков и рекреаций.

В сквере Ивана Старова цветет лужайка с бархатцами. Эта локация считается историческим местом силы, ведь с Соборной площади началось существование большого города под названием Екатеринослав.

На Соборной площади расположен один из старейших храмов Днепра – Свято-Преображенский собор.

Даже в жаркий июльский день здесь множество людей, наслаждающихся историко-архитектурным ансамблем города и огненным желто-оранжевым цветом центральной клумбы, — отметили в департаменте.

Бархатцы — один из украинских народных символов. Эти цветы упоминаются в ряде художественных произведений, фольклорных песнях, рассказах или сказках.

Новости Днепра про В историческом

Новости Днепра про В историческом

Новости Днепра про В историческом

Новости Днепра про В историческом

Новости Днепра про В историческом

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