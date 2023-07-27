На Дніпропетровщині під час п’янки чоловік забив знайомого до смерті ніжкою від стільця

Сталося це у Новомосковському районі увечері 25 липня.

Двоє товаришів вживали алкоголь. В якийсь момент між ними виник словесний конфлікт. У ході суперечки 44-річний чоловік ногами та ніжкою від стільця почав бити 46-річного знайомого по голові та тілу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Знаряддя злочину поліцейські вилучили, а зловмисника затримали.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на березі річки знайшли мертвого рибалку: що кажуть у поліції.

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