На Дніпропетровщині під час п’янки чоловік забив знайомого до смерті ніжкою від стільця

Двоє товаришів вживали алкоголь. В якийсь момент між ними виник словесний конфлікт. У ході суперечки 44-річний чоловік ногами та ніжкою від стільця почав бити 46-річного знайомого по голові та тілу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Знаряддя злочину поліцейські вилучили, а зловмисника затримали.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
Слідство триває.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на березі річки знайшли мертвого рибалку: що кажуть у поліції.
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