Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають вибухи: подробиці

Без паніки!

Сьогодні, 27 липня, у Кривому Розі пролунають вибухи.

Але підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Зазначається, що виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає.

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області чотири дні лунатимуть постріли: де та чому.

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