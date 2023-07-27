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Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають вибухи: подробиці

Сьогодні 10:00
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Без паніки!

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають вибухи: подробиці

Сьогодні, 27 липня, у Кривому Розі пролунають вибухи.

Але підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№3» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Зазначається, що виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає.

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають вибухи: подробиці

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області чотири дні лунатимуть постріли: де та чому. 

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Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині пролунають вибухи: подробиціУкраїнська

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