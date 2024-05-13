У Дніпрі трамваї №15 завершать роботу раніше

13 травня трамваї №15 закінчать свою роботу раніше, повідомили в департаменті транспорту ДМР.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
– від Залізничного вокзалу о 21:26;
– від вул. Криворізька о 21:57.
Зміни пов’язані з ремонтом колії по просп. Івана Мазепи в районі вул. Київської.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі через потребу обмежити споживання електрики скоротили кількість трамваїв та тролейбусів на маршрутах.
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