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Велике переселення: у Дніпрі популярний ринок змінить адресу

Сьогодні 13:41
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На 12 кварталі переселять відомий ринок.

Новости Днепра про Велике переселення: у Дніпрі популярний ринок змінить адресу

Мова йде про ринок “Саланг”, який нині розташований на вулиці Інженерній. Про переселення базару повідомила місцева жителька Тетяна Суворова. 

Ринок поміняє адресу через майбутню реконструкцію вулиці Інженерної. Ще до війни тут запланували великі зміни, але поки що процес поставили “на паузу”. Відновили лише роботи з утеплення 10 будинків на цій вулиці та проспекті Богдана Хмельницького. Гроші на це ще до повномасштабного вторгнення надали за Програмою енергоефективності, що фінансується Європейським Союзом через Європейський банк реконструкції та розвитку. 

“Саланг” переїде на площу Ринок біля пам’ятника Кротову в районі ЛЕПа. На цій ділянці є компактна зона, де розмістять торгові точки. Місцеві сподіваються, що вдасться також зберегти асортимент товарів. 

Новости Днепра про Велике переселення: у Дніпрі популярний ринок змінить адресу

Реконструкція вулиці Інженерної досить амбітний проєкт, але до його втілення скоріш за все повернуться вже після завершення війни. У майбутньому планують осучаснити вулицю, створити красиву зону відпочинку, якої так не вистачає на 12-му кварталі.

Новости Днепра про Велике переселення: у Дніпрі популярний ринок змінить адресу

Новости Днепра про Велике переселення: у Дніпрі популярний ринок змінить адресу

Новости Днепра про Велике переселення: у Дніпрі популярний ринок змінить адресу

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як виглядає овочевий ринок на ж/м Тополя у Дніпрі.

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Новости Днепра про Велике переселення: у Дніпрі популярний ринок змінить адресуУкраїнська

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