Як раніше виглядав легендарний ресторан у готелі «Дніпропетровськ»: як змінився інтер’єр зараз (ФОТО)

Готель «Дніпропетровськ» довгий час вважався одним із символів міста. Зображення будівлі друкувалися на листівках. На момент відкриття в ній було все найсучасніше: від меблів до техніки та мармурових підлог та телефонів у номерах. Окремо виділявся ресторан при готелі. І він, і готель працюють досі.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав ресторан у готелі та дізналися, як він виглядає зараз.

Готель «Дніпропетровськ» відкрили наприкінці 1968 року. Готель побудували на новій набережній, на той момент він став першим найсучаснішим готелем у Дніпрі. Ресторан одразу став одним із найпопулярніших у Дніпрі. Повечеряти, пообідати чи відзначити свято тут могли не лише постояльці, а й звичайні містяни.

«Наприкінці 1970-х і до середини 1980-х ресторан так просто ввечері було не потрапити. Обов’язково потрібно замовляти столик. Він був дуже популярним і всі місця ввечері завжди були зайняті», – згадує мешканка Дніпра Тетяна Матвієнко.

Але вранці та в обід місця були.

«Коли перейшов до 5 класу влітку щодня ходив із друзями на рибалку на набережну. Коли йшли додому, коли ми були по-дитячому багаті, то заходили туди в кафе чи бар чи ресторан, не пам’ятаю. Пам’ятаю крісла зі шкірозамінника, млинці та каву, яку ми там замовляли», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Андрій Андрєєв.

Ресторан та готель працюють досі. Інтер’єр зали помітно змінився.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», офіційний сайт готелю

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