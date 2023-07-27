У Дніпрі рятували 46-річного бійця, якому осколковий боєприпас у Бахмуті пошматував руки та ноги

Боже, дай здоров'я захиснику!

46-річний Дмитро Змієнко жив у Харкові та понад 20 років викладав дітям історію. Коли почалася велика війна, в школу, в якій вчителював Дмитро, прилетіла російська ракета. Уже наступного дня після цього він пішов до військкомату, вступив до лав ЗСУ та долучився до оборони рідного міста.

Школа, де викладав чоловік, до влучання російської ракети:

Та після:

Перші пів року педагог служив на Харківщині, а після брав участь в обороні міста-фортеці Бахмут, де і отримав поранення. Це сталося в дні найзапекліших боїв, коли навала вагнерівців йшла в наступ. Дмитро з побратимом прямували по воду, аж тут їх помітив ворожий дрон. Майже одразу по українським захисникам почав працювати міномет.

Осколковий боєприпас розірвався поруч з Дмитром та пошматував його руки та ноги. Бойові товариші наклали турнікети та евакуювали вчителя.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Першого медичного об’єднання Львова.

Первинні оперативні втручання зробили військові медики у стабілізаційних пунктах та дніпровські лікарі. З Дніпра вчителя доставили до Львова – в реабілітаційний центр. Там його неодноразово навідували учні, які після початку війни переїхали в західні області. Лікарі зробили все, щоб захисник одужав. Нині його вже виписують – здоровим.

Зараз понад усе вчитель історії мріє знову навчати дітей у рідному місті.

Сподіваємося, так скоро і буде!

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