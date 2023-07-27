Слобожанський проспект частково паралізовано: що сталося

Сьогодні, 27 липня, на Слобожанському проспекті сталася аварія.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місце події уже прибули правоохоронці. Поки подробиць ДТП та інформації про постраждалих немає.
Але Слобожанський проспект частково паралізовано – враховуйте це, якщо плануєте їхати цією дорогою!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в авто.
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Без паніки!
Сьогодні вранці на вулиці Жовтневій селища Вільне Новомосковського району сталася…
Сталося це у Новомосковському районі увечері 25 липня.
Боже, дай здоров'я захиснику!