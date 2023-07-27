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Слобожанський проспект частково паралізовано: що сталося

Сьогодні 10:12
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Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про Слобожанський проспект частково паралізовано: що сталося

Сьогодні, 27 липня, на Слобожанському проспекті сталася аварія.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місце події уже прибули правоохоронці. Поки подробиць ДТП та інформації про постраждалих немає.

Але Слобожанський проспект частково паралізовано – враховуйте це, якщо плануєте їхати цією дорогою!

Новости Днепра про Слобожанський проспект частково паралізовано: що сталося

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині водій Geely не впорався з керуванням та врізався в дерево: його заблокувало в авто.

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