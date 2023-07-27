На Днепропетровщине во время пьянки мужчина забил знакомого до смерти ножкой от стула

Двое товарищей употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт. В ходе спора 44-летний мужчина ногами и ножкой от стула стал избивать 46-летнего знакомого по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Орудие преступления полицейские изъяли, а злоумышленника задержали.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Следствие продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на берегу реки нашли мертвого рыбака: что говорят в полиции.
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