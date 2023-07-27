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Сегодня на Днепропетровщине прогремят взрывы: подробности

Сегодня 10:00
просмотров

Без паники!

Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине прогремят взрывы: подробности

Сегодня, 27 июля, в Кривом Роге прогремят взрывы.

Но поводов для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 12:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АМКР» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы), в 15:00 – в карьере «Глеюватский» ЧАО «ЦГОК» (Покровский район).

Отмечается, что производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет.

Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине прогремят взрывы: подробности

Но ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области четыре дня будут раздаваться выстрелы: где и почему.

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Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине прогремят взрывы: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине прогремят взрывы: подробностиРусский

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