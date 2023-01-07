В боях в Донецкой области погиб защитник из Каменского: ему было 24 года

О гибели бойца сообщили на странице Каменского горсовета в Facebook.
Парню было всего 24 года. Как известно, уроженец Днепропетровской области получил ранения несовместимые с жизнью еще 28 декабря.
Марк Рапина родился 11 июля 1998 года. В 2016-м окончил ПТУ 22, работал токарем ООО «Бартон». Дома с войны его ждала мать.
Панихида по павшему герою состоится сегодня, 7 января, в 13:30 в Казацкой церкви пресвятой Покровы ПЦУ (улица С.Слисаренко, 34). Похоронят воина в 14:30 на Аллее Героев по улице Весенняя.
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Вечная слава!
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Вечная слава Герою!
7 января в Днепре на маршрутах электротранспорта будут работать технические рейсы. Их движение может меняться, поскольку энергетическая ситуация остается довольно сложной.
В субботу ночью, 7 января, в Першотравенске, что входит в Синельниковский район, произошел пожар. На улице Кобзаря в пятиэтажке загорелась квартира.
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На улице Героев Днепра произошло ДТП. Маршрутка №21 врезалась в трансформатор, в результате чего был обесточен ряд домов на близлежащих улицах.
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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