В боях в Донецкой области погиб защитник из Каменского: ему было 24 года

6 января стало известно о гибели защитника Украины из Каменского Днепропетровской области Марка Рапина. Он воевал в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.

О гибели бойца сообщили на странице Каменского горсовета в Facebook.

Парню было всего 24 года. Как известно, уроженец Днепропетровской области получил ранения несовместимые с жизнью еще 28 декабря.

Марк Рапина родился 11 июля 1998 года. В 2016-м окончил ПТУ 22, работал токарем ООО «Бартон». Дома с войны его ждала мать.

Панихида по павшему герою состоится сегодня, 7 января, в 13:30 в Казацкой церкви пресвятой Покровы ПЦУ (улица С.Слисаренко, 34). Похоронят воина в 14:30 на Аллее Героев по улице Весенняя.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: