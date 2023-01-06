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Первый уровень опасности: в Днепре предупреждают о метеорологическом явлении

Сегодня 10:09
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Порывы ветра – 15-20 м/с.

Новости Днепра про Первый уровень опасности: в Днепре предупреждают о метеорологическом явлении

Сегодня, 6 января, синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии прогнозируют в Днепре и области сложные погодные условия.

Днем ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с.

Уровень опасности – первый (желтый).

Поэтому, выходя на улицу, не забывайте о шарфе и перчатках! Берегите себя!

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