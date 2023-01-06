Первый уровень опасности: в Днепре предупреждают о метеорологическом явлении

Поэтому, выходя на улицу, не забывайте о шарфе и перчатках! Берегите себя!

Сегодня, 6 января, синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии прогнозируют в Днепре и области сложные погодные условия.

В Днепропетровской области 8-летняя девочка почти сутки провела сама в…

Сегодня, 5 января, в 11:08 на линию «101» сообщили, что…

С начала полномасштабной войны в Украине начался массовый снос памятников…

Захватите с собой зонт!

На Рождество через Днепр и Кривой Рог пустят 2 дополнительных поезда Два дополнительных поезда через Днепр и Кривой Рог пустит "Укрзалізниця" на рождественские праздники. просмотров

Враг нанес удары из артиллерии по Никопольскому району Ночью 6 января российские оккупанты нанесли два удар из тяжелой артиллерии по Никопольскому району. просмотров

Потери российских войск уже превысили 110 тысяч убитыми, — Генштаб Украинские силы за минувшие сутки ликвидировали 530 оккупантов и уничтожили 23 танка. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже отметку в 110 000 убитыми. просмотров

Самые лучшие обереги: дети изготовили талисманы для военных ВСУ Воспитанники городского Центра детского и юношеского творчества г. Синельниково сделали талисманы для украинских воинов. 0 просмотров