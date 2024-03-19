Без отца остались шестеро детей: защищая Украину погиб солдат с Днепропетровщины Александр Шпакович

Вечная слава Герою!

12 марта вблизи Роботино, защищая свободную и независимую Украину, погиб солдат с Днепропетровщины Александр Шпакович. Ему было 46 лет.

Об этом сообщили на ФБ-странице Каменского городского совета.

Александр родился 22 ноября 1977 года в Каменском. В 1995 году окончил ПТУ №69. Долгое время работал на ЧАО «Днепровагонмаш». В апреле 2022 года стал в ряды Национальной гвардии Украины и защищал украинскую землю от захватчиков.

У него остались жена, три дочери, три сына, отец и сестра.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и слава Герою!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: