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  • Без отца остались шестеро детей: защищая Украину погиб солдат с Днепропетровщины Александр Шпакович

Без отца остались шестеро детей: защищая Украину погиб солдат с Днепропетровщины Александр Шпакович

Сегодня 10:00
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Вечная слава Герою!

Новости Днепра про Без отца остались шестеро детей: защищая Украину погиб солдат с Днепропетровщины Александр Шпакович

12 марта вблизи Роботино, защищая свободную и независимую Украину, погиб солдат с Днепропетровщины Александр Шпакович. Ему было 46 лет.

Об этом сообщили на ФБ-странице Каменского городского совета.

Александр родился 22 ноября 1977 года в Каменском. В 1995 году окончил ПТУ №69. Долгое время работал на ЧАО «Днепровагонмаш». В апреле 2022 года стал в ряды Национальной гвардии Украины и защищал украинскую землю от захватчиков.

У него остались жена, три дочери, три сына, отец и сестра.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и слава Герою!

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