В Кривом Роге 13-летний мальчик пытался похитить сладости из магазина: ломом выломал дверь

В понедельник ночью на пульт централизованного наблюдения полиции охраны Кривого Рога поступил сигнал «Тревога» из продовольственного магазина.
Наряд реагирования немедленно прибыл на место происшествия. Там правоохранители обнаружили 13-летнего мальчика, который ломом выломал дверь магазина и пытался похитить сладости.
Об этом сообщает Криворожский городской отдел Управления полиции охраны в ФБ.
Копы вызвали на место происшествия родителей несовершеннолетнего и следственно-оперативную группу для дальнейшего рассмотрения дела.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине мужчина продавал боеприпасы через почту: детали схемы.
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