Девять часов без электроэнергии: где сегодня в Днепре будут выключать свет

Сегодня, 19 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.
Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов.
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