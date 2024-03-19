Девять часов без электроэнергии: где сегодня в Днепре будут выключать свет

Подготовьтесь!

Сегодня, 19 марта, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Это связано с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Бориса Мозолевского: 2, 4, 6;

ул. Казакевича: 6;

ул. Казака Мамая: 22-28 (четные).

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что жилмассив в Днепре на двое суток останется без воды: назвали список адресов.

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