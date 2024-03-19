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  • Без батька залишилися шестеро дітей: захищаючи Україну загинув солдат з Дніпропетровщини Олександр Шпакович

Без батька залишилися шестеро дітей: захищаючи Україну загинув солдат з Дніпропетровщини Олександр Шпакович

Сьогодні 10:00
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Без батька залишилися шестеро дітей: захищаючи Україну загинув солдат з Дніпропетровщини Олександр Шпакович

12 березня поблизу Роботиного на Запоріжжі, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув солдат з Дніпропетровщини Олександр Шпакович. Йому було 46 років.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Кам’янської міської ради.

Олександр народився 22 листопада 1977 року у Кам’янському. 1995 року закінчив ПТУ №69. Тривалий час працював на ПрАТ «Дніпровагонмаш». У квітні 2022 року став до лав Національної гвардії України та боронив українську землю від загарбників.

У нього залишилися дружина, три доньки, три сини, батько та сестра.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять і слава Герою!

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Новости Днепра про Без батька залишилися шестеро дітей: захищаючи Україну загинув солдат з Дніпропетровщини Олександр ШпаковичУкраїнська

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