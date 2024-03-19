Спортсменка из Днепра завоевала «бронзу» на Кубке Европы по дзюдо

16 и 17 марта столица Латвии Рига принимала у себя лучших дзюдоистов и дзюдоисток континента — здесь проходил Кубок Европы по дзюдо. В нем приняли участие 316 спортсменов из 26 стран.
Во второй соревновательный день в составе национальной сборной Украины днепрянка Руслана Булавина завоевала бронзовую награду в весе +78 кг.
Об этом сообщает Федерация дзюдо Днепропетровщины.
Девушка провела на латвийских татами 4 поединка, в трех одержала победы. В решающей схватке за бронзу Руслана по «шидо» была сильнее немки Мелины Вейн. Это первая международная награда дзюдоистки в нынешнем сезоне, — говорится в сообщении.
Поздравляем Руслану и ее тренеров!
Также отмечается, что в целом на Riga Open Cup Украина была одной из лучших команд. За два дня «сине-желтые» завоевали 11 медалей: 1 золото, 2 серебра и 8 бронз, и заняли четвертое место в медальном зачете.
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