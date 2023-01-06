В Днепре действуют стабилизационные отключения света: где посмотреть графики

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Когда именно могут отключить свет в вашем доме, смотрите:
Берегите себя и родных! Верим в победу!
Напомним, ранее мы писали, как сегодня в Днепре курсирует электротранспорт.
Читайте также:
Автор:
В пятницу, 6 января, на маршруты электротранспорта снова выйдут технические…
Порывы ветра – 15-20 м/с.
С начала полномасштабной войны в Украине начался массовый снос памятников…
Сегодня, 5 января, в 11:08 на линию «101» сообщили, что…
В пятницу, 6 января, на маршруты электротранспорта снова выйдут технические рейсы.
Порывы ветра – 15-20 м/с.
Утром 5 января около 09:42 правоохранители Днепра получили сообщение о краже на улице Байкальская.
Два дополнительных поезда через Днепр и Кривой Рог пустит "Укрзалізниця" на рождественские праздники.
Ночью 6 января российские оккупанты нанесли два удар из тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
Украинские силы за минувшие сутки ликвидировали 530 оккупантов и уничтожили 23 танка. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже отметку в 110 000 убитыми.
Воспитанники городского Центра детского и юношеского творчества г. Синельниково сделали талисманы для украинских воинов.
В Каменском семья на улице Механизаторов отравилась угарным газом.
В Днепропетровской области задержали наркоторговца, который скрывался от правоохранителей больше 5 лет.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!