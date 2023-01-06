В Днепре действуют стабилизационные отключения света: где посмотреть графики

Сегодня, 6 января, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения света.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Когда именно могут отключить свет в вашем доме, смотрите:

здесь, если вас обслуживает ДТЭК;

здесь, если Вас обслуживает Центральная энергетическая компания (ЦЭК).

Берегите себя и родных! Верим в победу!

Напомним, ранее мы писали, как сегодня в Днепре курсирует электротранспорт.

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