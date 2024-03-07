В Донецкой области российская авиабомба упала на чердак дома и не разорвалась: шокирующее видео

Пиротехники ГСЧС изъяли авиабомбу!

На днях оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-500 на жилой сектор города Константиновка Донецкой области. Снаряд попал в частный жилой дом и не разорвался.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Позже пиротехники изъяли опасный боеприпас и уничтожили его на специальной подрывной площадке.

На этот раз жителям города повезло, но и в дальнейшем надеяться на чудо не стоит! Уважаемые жители Донецкой области! Эвакуируйтесь, — отметили в пресс-службе ГСЧС.

А мы напомним: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните «101» или «102». Так, только недавно в Днепре в 300 метрах от жилого дома нашли снаряд. Детали — ТУТ!

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