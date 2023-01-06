Как сегодня в Днепре курсирует электротранспорт

Это:
В общей сложности на маршруты электротранспорта вышла 81 единица подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00.
Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте.
Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 787 транспортных средств (из них 151 – автобусы большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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