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Как сегодня в Днепре курсирует электротранспорт

Сегодня 10:47
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В пятницу, 6 января, на маршруты электротранспорта снова выйдут технические рейсы.

Новости Днепра про Как сегодня в Днепре курсирует электротранспорт

Это:

  • троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всего 36 транспортных средств;
  • трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Всего 45 вагонов.

В общей сложности на маршруты электротранспорта вышла 81 единица подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00.

Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отметили в департаменте.

Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 787 транспортных средств (из них 151 – автобусы большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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