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У боях на Донеччині загинув захисник із Кам’янського: йому було 24 роки

Сьогодні 09:53
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6 січня стало відомо про загибель захисника України із Кам'янського Дніпропетровської області Марка Рапіна. Він воював у Донецькій області, де продовжуються запеклі бої.

Новости Днепра про У боях на Донеччині загинув захисник із Кам'янського: йому було 24 роки

Про загибель бійця повідомили на сторінці Кам’янської міськради у Facebook

Хлопцю було всього 24 роки. Як відомо, уродженець Дніпропетровської області отримав поранення несумісні з життям ще 28 грудня. 

Марко Рапіна народився 11 липня 1998 року. У 2016-му закінчив ПТУ 22, працював токарем ТОВ “Бартон”. Вдома з війни на нього чекала мати. 

Панахида за полеглим героєм відбудеться сьогодні, 7 січня, о 13:30 в Козацькій церкві пресвятої Покрови ПЦУ (вулиця С.Слісаренко,34). Поховають воїна о 14:30 на Алеї Героїв по вулиці Весняна.

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Новости Днепра про У боях на Донеччині загинув захисник із Кам'янського: йому було 24 рокиУкраїнська Новости Днепра про У боях на Донеччині загинув захисник із Кам'янського: йому було 24 рокиРусский

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