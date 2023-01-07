У боях на Донеччині загинув захисник із Кам’янського: йому було 24 роки

6 січня стало відомо про загибель захисника України із Кам'янського Дніпропетровської області Марка Рапіна. Він воював у Донецькій області, де продовжуються запеклі бої.

Про загибель бійця повідомили на сторінці Кам’янської міськради у Facebook.

Хлопцю було всього 24 роки. Як відомо, уродженець Дніпропетровської області отримав поранення несумісні з життям ще 28 грудня.

Марко Рапіна народився 11 липня 1998 року. У 2016-му закінчив ПТУ 22, працював токарем ТОВ “Бартон”. Вдома з війни на нього чекала мати.

Панахида за полеглим героєм відбудеться сьогодні, 7 січня, о 13:30 в Козацькій церкві пресвятої Покрови ПЦУ (вулиця С.Слісаренко,34). Поховають воїна о 14:30 на Алеї Героїв по вулиці Весняна.

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