У боях на Донеччині загинув захисник із Кам’янського: йому було 24 роки

Про загибель бійця повідомили на сторінці Кам’янської міськради у Facebook.
Хлопцю було всього 24 роки. Як відомо, уродженець Дніпропетровської області отримав поранення несумісні з життям ще 28 грудня.
Марко Рапіна народився 11 липня 1998 року. У 2016-му закінчив ПТУ 22, працював токарем ТОВ “Бартон”. Вдома з війни на нього чекала мати.
Панахида за полеглим героєм відбудеться сьогодні, 7 січня, о 13:30 в Козацькій церкві пресвятої Покрови ПЦУ (вулиця С.Слісаренко,34). Поховають воїна о 14:30 на Алеї Героїв по вулиці Весняна.
Читайте також:
Автор:
На фронті загинув військовий родом із Криворіжжя.
У мирний час він був вчителем географії.
На передовій загинув боєць з Дніпропетровщини - Андрій Кісенко.