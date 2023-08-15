В больнице Днепра, где недавно умер 11-летний мальчик, приостановили операции: подробности

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, известно об 11 пострадавших, среди которых — пятеро взрослых и шестеро детей. К сожалению, одного ребенка спасти не удалось: умер 11-летний мальчик. Пострадавших детей перевели в Днепропетровскую областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Взрослых пациентов доставили в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова. Состояние двух из них оценивалось как тяжелое.
На партию подозреваемых в побочном действии препаратов наложен карантин, ее изъяли из обращения в медучреждении. Известно, что медпрепараты больница закупала самостоятельно, а не получала через централизованные закупки.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетним детям — часть 2 статьи 140 Уголовного Кодекса Украины.
Все операции в больнице приостановлены. Ведется только амбулаторный прием.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
В больнице продолжаются следственные действия. Работает соответствующая комиссия и правоохранители. Медики предоставляют все необходимые комментарии и документы.
Мы заинтересованы в объективном расследовании, установлении всех обстоятельств, чтобы подобные ситуации не случались в будущем. По состоянию на сегодняшний день в больнице работает комиссия Министерства здравоохранения Украины, следственные органы, ведется следствие. В больнице не проводятся плановые оперативные вмешательства. Ведется только амбулаторный прием, — прокомментировала врач Марина Константиновна.
Читайте также:
Автор:
На Днепропетровщине будут судить солдата, подозреваемого в убийстве своих товарищей.
Криворожгаз подозревается в хищении голубого топлива из газотранспортной системы Украины.
Сегодня ночью россияне атаковали Украину ракетами.
Мужчину задержали и будут судить.
Сегодня в Днепре родители, которые определились с формой обучения для своих детей, могут подать в школу соответствующие заявления.
Еще в 2021 году в Днепре решили отключить от централизованного теплоснабжения 1056 многоквартирных домов.
В Днепре нет зоопарков, где в неволе бы содержались дикие звери. Зооуголок на Монастырском острове был ликвидирован в 2016 году, а его обитатели отправились в разные уголки Украины и живут в лучших, чем на острове условиях. Когда-то в Днепре планировали…
На Днепропетровщине будут судить солдата, подозреваемого в убийстве своих товарищей.
Криворожгаз подозревается в хищении голубого топлива из газотранспортной системы Украины.
Небольшие старинные дома, возведенные в конце 1890-х годов до сих пор можно увидеть на улицах Днепра. Часть их них находится в очень плохом состоянии – от зданий буквально осталась только одна или две стены фасада, от некоторых – только «коробка»…
В Днепре до трех человек возросло количество пострадавших в результате ракетного удара.
Магазин женской одежды в Днепре в третий раз страдает от ракетной атаки.
В Украине планируют легализовать порно.
Сегодня ночью россияне атаковали Днепр ракетами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!