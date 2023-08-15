В больнице Днепра, где недавно умер 11-летний мальчик, приостановили операции: подробности

Недавно в Днепре в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка имени Руднева произошла чрезвычайная ситуация: пациенты получили тяжелую побочную реакцию на медпрепарат, который применялся при проведении оперативных вмешательств. Речь идет о медпрепарате для внутривенного наркоза.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, известно об 11 пострадавших, среди которых — пятеро взрослых и шестеро детей. К сожалению, одного ребенка спасти не удалось: умер 11-летний мальчик. Пострадавших детей перевели в Днепропетровскую областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести. Взрослых пациентов доставили в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова. Состояние двух из них оценивалось как тяжелое.

На партию подозреваемых в побочном действии препаратов наложен карантин, ее изъяли из обращения в медучреждении. Известно, что медпрепараты больница закупала самостоятельно, а не получала через централизованные закупки.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетним детям — часть 2 статьи 140 Уголовного Кодекса Украины.

Все операции в больнице приостановлены. Ведется только амбулаторный прием.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В больнице продолжаются следственные действия. Работает соответствующая комиссия и правоохранители. Медики предоставляют все необходимые комментарии и документы.

Мы заинтересованы в объективном расследовании, установлении всех обстоятельств, чтобы подобные ситуации не случались в будущем. По состоянию на сегодняшний день в больнице работает комиссия Министерства здравоохранения Украины, следственные органы, ведется следствие. В больнице не проводятся плановые оперативные вмешательства. Ведется только амбулаторный прием, — прокомментировала врач Марина Константиновна.

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