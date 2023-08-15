У лікарні Дніпра, де нещодавно помер 11-річний хлопчик, призупинили операції: подробиці
У лікарні Дніпра, де нещодавно помер 11-річний хлопчик, призупинили операції: подробиці
Сьогодні 13:47
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Нещодавно у Дніпрі в міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини імені М. Ф. Руднєва сталася надзвичайна ситуація: пацієнти отримали тяжку побічну реакцію на медпрепарат, який застосовувався під час проведення оперативних втручань. Йдеться про медпрепарат для внутрішньовенного наркозу.
Як повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я, відомо про 11 постраждалих, серед яких — п’ятеро дорослих та шестеро дітей. На жаль, одну дитину врятувати не вдалося: помер 11-річний хлопчик. Постраждалих дітей перевели до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні у стані середньої тяжкості. Дорослих пацієнтів доправили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Стан двох з них оцінювався як важкий.
На партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин, її вилучили з обігу в медзакладі. Відомо, що медпрепарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям — частина 2 статті 140 Кримінального Кодексу України.
Наразі усі операції у лікарні призупинено. Ведеться лише амбулаторний прийом.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
У лікарні тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці. Зазначається, що медики надають всі необхідні коментарі та документи.
Ми зацікавлені в об’єктивному розслідуванні, встановленні всіх обставин, щоб подібні ситуації не траплялися у майбутньому. Станом на сьогодні у лікарні працює комісія Міністерства охорони здоров’я України, слідчі органи, ведеться слідство. У лікарні не проводяться планові оперативні втручання. Ведеться лише амбулаторний прийом, — прокоментувала лікарка Марина Костянтинівна.
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