У лікарні Дніпра, де нещодавно помер 11-річний хлопчик, призупинили операції: подробиці

Як повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я, відомо про 11 постраждалих, серед яких — п’ятеро дорослих та шестеро дітей. На жаль, одну дитину врятувати не вдалося: помер 11-річний хлопчик. Постраждалих дітей перевели до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні у стані середньої тяжкості. Дорослих пацієнтів доправили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Стан двох з них оцінювався як важкий.

На партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин, її вилучили з обігу в медзакладі. Відомо, що медпрепарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям — частина 2 статті 140 Кримінального Кодексу України.