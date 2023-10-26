В больницах Днепропетровщины накопилось несколько миллиардов неиспользованных денег

Как сообщили в Минфине, объем не использованных больницами бюджетных средств вырос почти вдвое. Если на 1 января 2022 года сумма была 16 млрд гривен, то сейчас — 26 млрд. Лидерами стали Харьковская и Донецкая области. За ними следует Днепропетровщина.
Наибольший прирост среди медучреждений, расположенных на временно оккупированных территориях: объем остатков 148 поставщиков медуслуг увеличился в 3,6 раза и составляет 1,9 млрд. грн.
По подсчетам Минфина больше денег осталось у поставщиков:
— первичной медицинской помощи – 3,4 млрд грн (увеличение вдвое);
— экстренной медицинской помощи – 3,2 млрд грн (увеличение в 1,2 раза);
— специализированной медицинской помощи – 19,4 млрд грн (увеличение в 1,7 раза).
Деньги на экстренную медицину остались в Донецкой – 646,3 млн грн, Харьковской – 448,2 млн грн, Кировоградской – 369,6 млн грн, Запорожской – 219 млн грн и Луганской областях – 193 млн грн.
Многие неиспользованные деньги в учреждениях онкологического профиля. Как отмечают специалисты, это может свидетельствовать о частичной оплате пациентами услуг, за которые медучреждениям в полном объеме уже заплатило государство, предполагают в министерстве.
Поэтому в Минфине планируется пересмотреть систему распределения средств. В частности, это касается больниц, которые сейчас оккупированы.
По данным Минфина, сумма неиспользованных денег в коммунальных больницах Днепропетровщины увеличилась и на 30 июня составила 2 млрд 150 миллионов 595 тысяч гривен.
Читайте также:
Автор:
Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч…
Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.
Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе,…
Уровень опасности – первый, желтый.
Некоторые вузы Днепра и Кривого Рога признали такими, которые могут считаться "рисковыми".
Сгоревший автомобиль стоит посреди двора в центре Днепра.
Админы канала предлагали полный спектр услуг: от оформления документов до помощи с выездом за границу.
В Днепре вандалы снова нацелились на лавочки.
Из-за служебной халатности двух офицеров военная часть понесла 500 тысяч гривен убытков.
Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.
Парня, пропавшего в Кривом Роге, нашли на вокзале в Никополе, где он бродил с кошкой на руках.
«Бронь» не освобождает военнообязанного сотрудника от мобилизации, а лишь отсрочит срок, когда его могут вызвать повесткой в военкомат «Обновлять» бронь нужно раз в полгода.
Уровень опасности – первый, желтый.
Более 250 ящиков с табачными изделиями обнаружили правоохранители во время обыска в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!