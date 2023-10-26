В больницах Днепропетровщины накопилось несколько миллиардов неиспользованных денег

В больницах Днепропетровщины скопилось несколько миллиардов неиспользованных бюджетных средств.

Как сообщили в Минфине, объем не использованных больницами бюджетных средств вырос почти вдвое. Если на 1 января 2022 года сумма была 16 млрд гривен, то сейчас — 26 млрд. Лидерами стали Харьковская и Донецкая области. За ними следует Днепропетровщина.

Наибольший прирост среди медучреждений, расположенных на временно оккупированных территориях: объем остатков 148 поставщиков медуслуг увеличился в 3,6 раза и составляет 1,9 млрд. грн.

По подсчетам Минфина больше денег осталось у поставщиков:

— первичной медицинской помощи – 3,4 млрд грн (увеличение вдвое);

— экстренной медицинской помощи – 3,2 млрд грн (увеличение в 1,2 раза);

— специализированной медицинской помощи – 19,4 млрд грн (увеличение в 1,7 раза).

Деньги на экстренную медицину остались в Донецкой – 646,3 млн грн, Харьковской – 448,2 млн грн, Кировоградской – 369,6 млн грн, Запорожской – 219 млн грн и Луганской областях – 193 млн грн.

Многие неиспользованные деньги в учреждениях онкологического профиля. Как отмечают специалисты, это может свидетельствовать о частичной оплате пациентами услуг, за которые медучреждениям в полном объеме уже заплатило государство, предполагают в министерстве.

Поэтому в Минфине планируется пересмотреть систему распределения средств. В частности, это касается больниц, которые сейчас оккупированы.

По данным Минфина, сумма неиспользованных денег в коммунальных больницах Днепропетровщины увеличилась и на 30 июня составила 2 млрд 150 миллионов 595 тысяч гривен.

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