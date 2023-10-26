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У лікарнях Дніпропетровщини накопичилося декілька мільярдів невикористаних грошей

Вчора 11:17
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У лікарнях Дніпропетровщини накопичилося кілька мільярдів невикористаних бюджетних коштів.

Новости Днепра про У лікарнях Дніпропетровщини накопичилося декілька мільярдів невикористаних грошей

Як повідомили у Мінфіні, обсяг не використаних лікарнями бюджетних коштів зріс майже вдвічі. Якщо станом на 1 січня 2022 року сума була 16 млрд гривень, то зараз – 26 млрд. Лідерами стали Харківська та Донецька області. За ними йде Дніпропетровщина. 

Найбільший приріст серед медзакладів, розташованих на тимчасово окупованих територіях: обсяг залишків 148 постачальників медпослуг збільшився у 3,6 раза і становить 1,9 млрд грн.

За підрахунками Мінфіну найбільше грошей залишилося у постачальників: 
 

– первинної медичної допомоги – 3,4 млрд грн (збільшення вдвічі);

– екстреної медичної допомоги – 3,2 млрд грн (збільшення у 1,2 раза);

– спеціалізованої медичної допомоги – 19,4 млрд грн (збільшення у 1,7 раза).

Гроші на екстрену медицину залишилися в Донецькій – 646,3 млн грн, Харківській – 448,2 млн грн, Кіровоградській – 369,6 млн грн, Запорізькій – 219 млн грн та Луганській областях – 193 млн грн.

Багато невикористаних грошей у закладах онкологічного профілю. Як зазначають фахівці, це може свідчити про часткову оплату пацієнтами послуг, за які медзакладам у повному обсязі вже заплатила держава, припускають у міністерстві.

Тому в Мінфіні планують переглянути систему розподілу коштів. Зокрема, це стосується лікарень, які зараз окуповані. 

Новости Днепра про У лікарнях Дніпропетровщини накопичилося декілька мільярдів невикористаних грошей

За даними Мінфіну, сума невикористаних грошей в комунальних лікарнях Дніпропетровщини збільшилася і станом на 30 червня становила 2 млрд 150 мільйонів 595 тисяч гривень.

Новости Днепра про У лікарнях Дніпропетровщини накопичилося декілька мільярдів невикористаних грошей

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Новости Днепра про У лікарнях Дніпропетровщини накопичилося декілька мільярдів невикористаних грошейУкраїнська Новости Днепра про У лікарнях Дніпропетровщини накопичилося декілька мільярдів невикористаних грошейРусский

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