В больницах Днепра спасают иностранных волонтеров, авто которых обстреляли россияне в Донецкой области

По словам президента, это было прямое попадание из ПТРК.

Возле прифронтового города Часов Яр в Донецкой области под обстрел россиян попали волонтеры организации Road2Relief (Дорога помощи).

К сожалению, погиб канадец Энтони Игнат. Вероятно, тоже погибла испанка Эмма Игуаль (СМИ пишут, что она пропала без вести). Еще двое волонтеров доставлены в больницы Днепра.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Возле города Часов Яр в Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Прямое попадание с ПТРК. По состоянию на данный момент точно известно, что погиб канадец Энтони Игнат. К сожалению, вероятно, тоже погибла испанка Эмма Игуаль. Мои соболезнования родным… Еще двое волонтеров доставлены в больницы Днепра. Это гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, им оказывается необходимая помощь, – сказал президент.

Он подчеркнул, что этот российский обстрел «подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общей моральной обязанностью человечества остановить террор и победить зло».

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