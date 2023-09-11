В больницах Днепра спасают иностранных волонтеров, авто которых обстреляли россияне в Донецкой области

Возле прифронтового города Часов Яр в Донецкой области под обстрел россиян попали волонтеры организации Road2Relief (Дорога помощи).
К сожалению, погиб канадец Энтони Игнат. Вероятно, тоже погибла испанка Эмма Игуаль (СМИ пишут, что она пропала без вести). Еще двое волонтеров доставлены в больницы Днепра.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Возле города Часов Яр в Донецкой области российские террористы ударили по машине волонтеров. Прямое попадание с ПТРК. По состоянию на данный момент точно известно, что погиб канадец Энтони Игнат. К сожалению, вероятно, тоже погибла испанка Эмма Игуаль. Мои соболезнования родным… Еще двое волонтеров доставлены в больницы Днепра. Это гражданин Германии Мавик Рубен и гражданин Швеции Йохан Матиас, им оказывается необходимая помощь, – сказал президент.
Он подчеркнул, что этот российский обстрел «подтверждает, насколько близка война против Украины для всех в мире, кто действительно ценит человеческую жизнь и кто считает общей моральной обязанностью человечества остановить террор и победить зло».
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