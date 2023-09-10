Бывший сотрудник ГСЧС из Днепра поджигал авто по Украине на заказ

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Сотрудник одного из подразделений ГСЧС создал настоящую преступную организацию вместе с двумя своими сообщниками.
Мужчины занимались поджогом чужого движимого имущества по заказу.
Преступники тщательно отслеживали будущую жертву и ждали удобного случая, чтобы совершить правонарушение.
В период с 2019 по 2022 они совершили 3 поджога элитных авто в Одессе. В результате этих действий владельцам нанесли ущерб почти на 2 млн гривен.
Организатору назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы, двум соучастникам – 6,5 и 5 лет лишения свободы.
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