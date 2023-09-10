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Бывший сотрудник ГСЧС из Днепра поджигал авто по Украине на заказ

Сегодня 18:12
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Прокуратура доказала, что бывший работник службы ГСЧС из Днепропетровской области создал настоящий преступный синдикат.

Новости Днепра про Бывший сотрудник ГСЧС из Днепра поджигал авто по Украине на заказ

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Сотрудник одного из подразделений ГСЧС создал настоящую преступную организацию вместе с двумя своими сообщниками.

Мужчины занимались поджогом чужого движимого имущества по заказу.

Преступники тщательно отслеживали будущую жертву и ждали удобного случая, чтобы совершить правонарушение.

В период с 2019 по 2022 они совершили 3 поджога элитных авто в Одессе. В результате этих действий владельцам нанесли ущерб почти на 2 млн гривен.

Организатору назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы, двум соучастникам – 6,5 и 5 лет лишения свободы.

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