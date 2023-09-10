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В Днепре задержан подозреваемый в жестоком убийстве музыканта

Сегодня 20:18
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Полиция задержала молодого человека, которого подозревают в сверхжестоком убийстве музыканта филармонии Александра Петрова.

Новости Днепра про В Днепре задержан подозреваемый в жестоком убийстве музыканта

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Полиция установила, что к преступлению причастен 21-летний днепрянин. 4 сентября, во время ссоры, возникшей между мужчинами в квартире в Самарском районе города Днепра, он нанес 41-летнему потерпевшему многочисленные ножевые ранения.

Молодой человек забрал орудие убийства забрал с собой и подбросил на место преступления другой нож.

Кроме того, он пытался стереть следы крови. Для этого мужчина использовал спиртовой раствор.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

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