Про це повідомляється на офіційній сторінці філармонії у Facebook.
Олександра поважали безумовно всі. За всі його людські якості, чесність, порядність, готовність завжди прийти на допомогу, за його відношення до своєї справи. Його оркестровки та твори завжди будуть жити та виконуватись, – сказано у заяві філармонії.
За попередньої інформацією чоловіка вбили у власній квартирі. Невідомий наніс йому декілька десятків ножових поранень.
Всі обставини вбивства будуть встановляти правоохоронці.
Олександр працював у філармонії понад 20 років, знайомі та колеги відгукуються про нього як про добру та неконфліктну людину.
Читайте також:
У Дніпрі на ярмарці влаштували пінну вечірку.
У Дніпрі знову попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.
Важливо знати.
Вогонь охопив 600 квадратних метрів ферми у Дніпровському районі.