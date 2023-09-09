У Дніпрі трагічно загинув музикант філармонії - Днепр Инфо
У Дніпрі трагічно загинув музикант філармонії
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Сегодня 15:28

У Дніпрі жорстоко вбили музиканта місцевої філармонії Олександра Петрова.

Новости Днепра про У Дніпрі трагічно загинув музикант філармонії

Про це повідомляється на офіційній сторінці філармонії у Facebook.

Олександра поважали безумовно всі. За всі його людські якості, чесність, порядність, готовність завжди прийти на допомогу, за його відношення до своєї справи. Його оркестровки та твори завжди будуть жити та виконуватись, – сказано у заяві філармонії.

За попередньої інформацією чоловіка вбили у власній квартирі. Невідомий наніс йому декілька десятків ножових поранень.

Всі обставини вбивства будуть встановляти правоохоронці.

Олександр працював у філармонії понад 20 років, знайомі та колеги відгукуються про нього як про добру та неконфліктну людину.

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Новости Днепра про У Дніпрі трагічно загинув музикант філармоніїУкраїнська

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