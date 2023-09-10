На Днепропетровщине учительница отпраздновала свой 102-й день рождения

Легендарную долгожительницу из Покрова Днепропетровской области поздравили местные чиновники.

Своё 102-й день рождения отпраздновала учительница математики Неонила Кириановна Горбенко.

Женщина имеет 60 лет педагогического стажа, из которых более сорока в СОШ №2.

Неонила Кириановна окончила школу еще в 1941 году и уже переживает вторую страшную войну в своей жизни.

Несокрушимая женщина и сейчас вдохновляет жителей города.

Легендарная учительница ушла только на отдых в 89 лет и продолжала давать дополнительные занятия для учеников.

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